Vidente crava o vencedor do duelo decisivo entre Botafogo x Santos

Jogando diante de sua torcida, o Botafogo recebe o Santos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (26). A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Diante do confronto decisivo, o vidente Luís Filho, do canal "Renascer das Cartas" apontou que o Peixe pode surpreender a equipe carioca.

Segundo o tarólogo, os donos da casa devem fazer uma pressão inicial com jogadas em velocidade, tentando dificultar o jogo do Santos. No entanto, o Botafogo precisa ficar atento aos espaços deixados, durante suas investidas ao ataque. Para Luís Filho, não vai faltar empenho e determinação para a equipe comandada por Davide Ancelotti construir o resultado positivo durante os 90 minutos.

Por outro lado, o vidente destacou que o Peixe pode vir com novidades para o duelo decisivo e pretende não ceder espaços durante as investidas do adversário. Luís Filho reforçou que o Alvinegro da Vila Belmiro precisa de concentração para conseguir implementar a estratégia definida para esta partida. Caso consiga encaixar seu estilo de jogo, o Santos pode encontrar o caminho das vitórias.

Numa visão geral, o tarólogo reforçou que o Santos pode levar a melhor pela entrega de seus jogadores durante os 90 minutos, principalmente se inibir as ações ofensivas do Botafogo. No entanto, um empate não está descartado. A tendência é de mais um jogo muito disputado no Campeonato Brasileiro.

Botafogo x Santos

Brigando por objetivos diferentes na tabela de classificação, as equipes começam a definir seu futuro na competição nacional a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.. Com 46 pontos somados, o Botafogo busca se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, via Campeonato Brasileiro. Já o Santos quer espantar de vez o fantasma do rebaixamento.

