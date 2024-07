Vasco: Lédio Carmona avalia trabalho de Rafael Paiva e comenta chance de efetivação

Lédio Carmona elogiou o trabalho de Rafael Paiva (Foto: Reprodução/Sportv)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 22:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco venceu o Fortaleza por 2 a 0 em São Januário nesta quarta-feira (3), pelo Brasileirão. Com a vitória, a equipe do técnico interino Rafael Paiva se afastou da zona de rebaixamento. Comentarista do jogo, Lédio Carmona elogiou o treinador e citou uma possível efetivação.

- O trabalho é bom. Sem dúvidas nenhuma o trabalho do Rafael Paiva é bom. O time está organizado, estruturado. Não podemos esquecer que o Vasco tem um elenco ainda limitado e ele está conseguindo organizar esse time. Tem chances de ficar, hein - disse o comentarista do Premiere.

Com o resultado, o Vasco está chegou a 14ª posição do Brasileirão, com 14 pontos. Rafael Paiva assumiu o comando do time após a derrota para o Juventude, que culminou na demissão de Álvaro Pacheco. Desde então, foram duas vitórias do Cruzmaltino, um empate e duas derrotas.