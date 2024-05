Vasco: esposa de Coutinho curte publicação de torcedora que pediu retorno do meia

Philippe Coutinho com a esposa, Ainê Coutinho (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 15:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma curtida da esposa de Philippe Coutinho no Instagram movimentou torcedores do Vasco da Gama no último final de semana. A influenciadora e empresária Ainê Coutinho curtiu um vídeo de uma torcedora mirim que pedia o retorno do meia ao Cruzmaltino.

O vídeo foi postado por Giovana Antunes, uma pequena torcedora do Vasco que já havia viralizado nas últimas semanas. Após a goleada sofrida diante do Criciúma, a menina ficou revoltada e ganhou repercussão com a insatisfação publicada nas redes sociais.

O Lance! apurou que o Vasco tem interesse em repatriar Coutinho, mas entende as dificuldades do negócio. O meia está emprestado ao Al-Duhail, do Qatar, até junho deste ano. O jogador de 31 anos tem contrato com o Aston Villa, da Inglaterra, até junho de 2026.

Coutinho foi revelado pelo Vasco em 2009, durante a campanha da Série B do Brasileirão. O jogador foi para a Inter de Milão no ano seguinte e também somou passagens por Espanyol, Bayern de Munique, Barcelona e Liverpool, onde viveu o melhor momento da carreira.