Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 16:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Os confrontos da fase final da Libertadores foram sorteados nesta segunda-feira (03). Com oito adversários de cada lado e pelo menos seis times brasileiros já garantidos nas oitavas de final, a luta pela taça vai pegar fogo. No programa da Jovem Pan Esportes, o jornalista Thiago Asmar e o ex-jogador Vampeta, simularam os confrontos do campeonato e palpitaram no vencedor.

Os jornalistas cravaram uma final brasileira. Opondo Flamengo x Atlético-MG, o possível confronto na final dividiu as opiniões no programa. Foram dois votos para cada lado.

- Galo um a zero, com gol do Hulk - disse Vampeta.

- Flamengo 2x1 Atlético-MG, gol de Bruno Henrique e Cebolinha, e pelo Galo, gol do Paulinho - palpitou Thiago Asmar.

Vampeta e Thiago Asmar fazem divergem na opinião do campeão da Libertadores (Foto: Reprodução)

Os jornalistas também soltaram alguns comentários sobre o duelo entre Botafogo e Palmeiras, no 'jogo mais difícil das oitavas', relembrando a virada histórica do Palmeiras sob o Botafogo, no Nilton Santos, por 4x3, no segundo turno do Campeonato Brasileiro em 2023, e as brigas públicas entre John Texto e Leila Pereira. Para eles, o time alviverde leva a melhor, mas passa com dificuldades pelo time de Artur Jorge.

