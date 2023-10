No Rio de Janeiro, a partida atingiu 32 pontos e 51% de participação, elevando em 19% (+ 6 pontos) a média da faixa em comparação com as últimas quatro terças-feiras, se tornando também a maior de uma partida da seleção brasileira pelo torneio no estado desde outubro de 2017, quando o Brasil venceu o Chile por 3 a 0 no Allianz Parque.

Uruguay's midfielder Nicolas De La Cruz (R) celebrates after scoring during the 2026 FIFA World Cup South American qualification football match between Uruguay and Brazil at the Centenario Stadium in Montevideo on October 17, 2023. (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)