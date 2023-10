A foto que capturou um dos feitos mais icônicos da trajetória do rei Pelé - “Bicicleta do Pelé” - será leiloada durante o jantar beneficente Alimentando o Bem, que acontece em São Paulo nesta quarta-feira (18). A organização do evento é da joalheira e empreendedora social Emar Batalha, fundadora da ONG Alimentando o Bem, que promove uma série de iniciativas para acolhimento e desenvolvimento de mulheres e crianças do Guarujá, no litoral paulista.