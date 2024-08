Tradição ‘Brasil-Inglaterra’, Bahia Day marca estreia de Manchester City em casa

Carlinhos Brown se apresentou no Bahia Day de 2023 (Foto: Divulgação/@ManCity)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 16:48 • Manchester (ING)

Em sua segunda temporada consecutiva, o primeiro jogo em casa, no Etihad Stadium, na Inglaterra, do Manchester City também contará com a comemoração do Bahia Day.

A partida será contra o Ipswich Town, neste sábado (24) e é válida pela segunda rodada da Premier League. Além de ter, como pré-jogo, o evento que homenageia a união das culturas baianas e ingleses.

O "Dia de Bahia" será repleto de pedacinhos da rica cultura baiana, e reunirá os tricolores espalhados pela Inglaterra e todos que forem assistir a partida. Carlinhos Brown, um dos artistas baianos mais tradicionais do Brasil, e o Olodum irão se apresentar e levar toda tradição da Bahia aos ingleses.

Atrações baianas estarão presentes em Manchester, na Inglaterra (Foto: Reprodução/Instagram: @mancity)

O evento também contará com apresentações de capoeira e dos Mascotes do Bahia, como a distribuição das fitinhas de Senhor do Bonfim, tradicional da região. Além de contar com o tempero baiano, com Acarajé e muito dendê.

A primeira edição do Bahia Day foi uma ação de boas-vindas ao Bahia no Grupo City, e deu boa sorte as ingleses de Manchester, que golearam o Fulham, com o placar de 5 a 1, e contou com hat-trick de Haaland. Na época, em 2023, Carlinhos Brown também se apresentou e animou os torcedores, que acompanharam as músicas baianas.