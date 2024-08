Cristiano Ronaldo opinou sobre Djokovic x Nadal em seu canal do YouTube (Foto: Reprodução / UR Cristiano)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 15:37 • Rio de Janeiro

Cristiano Ronaldo mostrou que o futebol não é seu único foco na carreira. O astro do Al-Nassr lançou, na última quarta-feira (21), um canal no YouTube. Com o nome de "UR Cristiano", o canal busca aproximar o astro do futebol aos seus fãs, exibindo um lado mais humano do 'Robozão'. Com dois dias desde o seu lançamento, o canal já soma mais de 35 milhões de inscritos.

Vídeo disponível no canal de Cristiano no Youtube (Foto: Reprodução)

Confira o tema de alguns vídeos já disponíveis na grade do canal:

"É assim que eu supero a adversidade"

"Nadal x Djokovic? Box ou UFC? Essas são as minhas paixões"

"É assim que eu lido com a pressão de ser o Cristiano"

Desafio de futebol com o filho

Cristiano ranqueando seus melhores gols

Quiz de perguntas e respostas com Georgina (esposa de Cristiano)

A criação do canal no YouTube é mais uma adição ao império de Cristiano Ronaldo, de 39 anos. Entre os empreendimentos do jogador, estão marca de roupas, hotelaria, perfumes, óculos, empresa de comunicação portuguesa e até mesmo uma clínica de tratamento capilar.

(Divulgação/SPL)

Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história do futebol. Ao longo da carreira, o português acumulou cinco bolas de ouro (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017) e cinco Champions League, (2008, 2014, 2016, 2017 e 2018). Além disso, pela seleção portuguesa, o camisa 7 foi capitão da conquista da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações de 2019.