Torcida do São Paulo perde a paciência com titular: ‘Precisa sair’

Torcedores do São Paulo ficaram revoltados nas redes sociais sobre a atuação de Juan no primeiro tempo da partida contra o Fluminense, no Morumbis, pela sexta rodada do Brasileirão.

Escalado como titular na vaga de Calleri, que se recupera de uma lesão, Juan teve ótima oportunidade para abrir o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Fábio deu rebote na pequena área após chute de Nestor, mas Juan cabeceou nos braços do goleiro do Fluminense. Minutos depois, Juan deu o passe para o gol de empate do São Paulo.

Não é a primeira vez na temporada que a torcida do São Paulo fica na bronca com Juan. Contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, o atacante perdeu um gol incrível e recebeu muitas críticas, mas deu a volta por cima e anotou dois gols.

Juan em ação no Morumbis (Foto: Anderson Romao/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLUMINENSE

6ª RODADA - SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 13 de maio de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS);

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (FIFA-RN).

⚽ ESCALAÇÕES:

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Bobadilla, Alisson e Nestor; Luciano, Juan e André Silva

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Marquinhos, Antônio Carlos, Manoel e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Alexsande; Keno, Jhon Arias e Kauã Elias.