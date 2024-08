Torcida do Fluminense se derrete com atuação de jogador no primeiro tempo: ‘Melhor que CR7 no auge’

Mano Menezes comanda o Fluminense no Maracanã. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 16:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Diante do Bahia, o Fluminense voltou para o vestiário do Maracanã com a vantagem de 1 a 0 no placar e o grande nome do resultado parcial foi o garoto Kauã Elias, de 18 anos, dono do gol que abriu o marcador para os donos da casa. Em fase iluminada, o atacante chegou ao quarto gol na competição e vem sendo peça-chave da recuperação tricolor no Brasileirão.

Em lua de mel com o atacante, torcedores do Fluminense reagiram em êxtase com a fase da joia de Xerém. Confira!

Torcedores do Fluminense vão à loucura com atacante

Kauã elias, do Fluminense, comemora gol contra o Bahia. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF