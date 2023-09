Jogadores do atual elenco, que estarão em campo na decisão contra o São Paulo, no dia 17 de setembro, também fizeram parte do movimento. O lateral Wesley foi o primeiro a contribuir com a mobilização das organizadas, mas não teve o valor divulgado. Na sequência, o jovem da base, Victor Hugo, fez seu papel e colaborou com a vaquinha da Nação 12. Por falar em Ninho do Urubu, o cria Rodrigo Muniz também mergulhou no 'mar de amor' rubro-negro e fez o pix.