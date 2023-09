Além de toda qualidade citada e do interesse do Barcelona, Petterson tem um 'algo a mais' para acrescentar no currículo: o título de campeão brasileiro do sub-20. O Flamengo superou o Palmeiras no jogo do dia 7 de setembro e se consagrou bicampeão do torneio nacional. Ao final do duelo, o jovem falou sobre o fim da negociação com o Barça e o troféu conquistado.