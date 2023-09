O título do Brasileirão Sub-20 conquistado pelo Flamengo, nesta quinta-feira (7), com a vitória nos pênaltis sobre o Palmeiras, pode ter sido fantástico para os jogadores rubro-negros. Mas, para Igor Jesus foi ainda melhor. O volante e capitão da equipe aproveitou a comemoração do troféu no gramado do Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para pedir a namorada Mikaellen Cristina em casamento. E ela disse "sim".