O jogo no Maracanã da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo é no dia 17/9 e a torcida rubro-negra já está se mobilizando para a festa. A Urubuzada, uma das torcidas organizadas do Fla, organizou uma vaquinha que contou com a participação de dois torcedores muito famosos, Mc Maneirinho e Borges.