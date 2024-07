o técnico comandou o Corinthians em 29 oportunidades. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 13:56 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (2), o Corinthians anunciou a demissão do técnico António Oliveira, após a derrota contra o Palmeiras no Dérbi paulista, disputado no dia anterior no Allianz Parque. A notícia da demissão aqueceu nos torcedores o desejo pelo técnico argentino Ramón Díaz, que fez uma campanha marcante com o Vasco em 2023 na luta contra o rebaixamento.

Afundado na zona de rebaixamento, o Corinthians ficará sob o comando de Raphael Laruccia, técnico do sub-20 do Corinthians, até que outro profissional seja contratado para o cargo. Atualmente sem clube, a dupla argentina Ramón e Emiliano Díaz ganham força nos bastidores e na arquibancada corintiana. Confira a repercussão;

Ramón e Emiliano chegaram ao Vasco em julho de 2023 quando estavam na 18ª posição, enfrentando sérios riscos de rebaixamento. Com a dupla, o Vasco somou 29 pontos em 19 jogos, conseguindo escapar do rebaixamento na última rodada, com 45 pontos. O técnico pediu demissão do Vasco em 2024, após a goleada do Criciúma em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.