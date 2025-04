Torcedores detonam arbitragem após anulação de gol do São Paulo

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam neste domingo (6), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida estava morna, sem grandes chances ofensivas, até os 17 minutos do primeiro, quando Alan Franco marcou para o Tricolor.

Após cobrança de falta, o zagueiro subiu sozinho, cabeceou na trave, a bola bateu no pé de Everson e entrou. A bandeirinha Gizeli Casaril correu para o meio e Ramon Abatti Abel deu gol. Os jogadores do São Paulo ainda comemoravam quando o tento foi anulado por impedimento.

A linha de impedimento do Galo deixou três jogadores do São Paulo em posição ilegal. Após a anulação do gol, Everson reclamou muito com a arbitragem e argumentou que o lance deveria ter sido marcado no campo, não com análise do VAR.

Nas redes sociais, torcedores concordaram com o goleiro. Muitos reclamaram que o lance deveria ter sido anulado de imediato e reforçaram que o VAR deve servir como ferramenta de apoio, sem interferir diretamente nas decisões tomadas em campo.

Gol do São Paulo , marcado por Alan Franco, foi anulado por impedimento após análise do VAR (Foto: Reprodução/TV Globo)

Veja as reações dos torcedores nas redes sociais

Em busca da primeira vitória

As equipes buscam o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, o Atlético-MG foi derrotado por 2 a 1 contra o Grêmio, em duelo realizado em Porto Alegre. O São Paulo também tropeçou e empatou por 0 a 0 com o Sport, no MorumBis.