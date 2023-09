São Paulo e Flamengo se enfrentam pela decisão da Copa do Brasil 2023. O Rubro-Negro precisa buscar a virada e vencer o Tricolor por dois gols de diferença para conquistar o título no tempo regulamentar da partida. Se o triunfo carioca for por um gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis. O time paulista, por sua vez, pode sagrar-se campeão apenas com empate.