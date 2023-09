Uma tentativa de acesso ao perímetro do Morumbi terminou em confusão com a Polícia Militar na altura da Avenida Jorde João Saad, nos arredores do Morumbi, antes da decisão da Copa do Brasil. De acordo com informações da equipe de reportagem do Lance!, torcedores do São Paulo e alguns do Flamengo tentaram adentrar o estádio e foram impedidos pelo policiamento local.