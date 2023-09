São Paulo e Flamengo decidem, neste domingo (24), quem será o grande campeão da Copa do Brasil 2023. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã, o Tricolor tem a vantagem do empate para ficar com o título no Morumbi. Abaixo, o Lance! apresenta o placar da partida em tempo real.