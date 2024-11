Com muitas mudanças, Milito escala Atlético-MG contra o Botafogo

O Atlético-MG está escalado para o confronto contra o Botafogo, nesta quarta-feira (20), às 21h45 (de Brasília). Gabriel Milito promoveu mudanças na equipe em relação ao último duelo do Galo no Campeonato Brasileiro, o revés por 1 a 0 contra o Athletico.

continua após a publicidade

▶️ Atlético Mineiro x Botafogo: final da Libertadores terá Fanzone; veja as atrações

O técnico Gabriel Milito não poderá contar com Guilherme Arana. Cortado das eliminatórias, ele ainda se recupera de um problema no tornozelo. Com isso, Mariano assume a vaga no lado esquerdo. No ataque, Paulinho, que vinha sendo opção no banco de reservas, retorna ao time titular. O camisa 7, Hulk, fica de fora do onze inicial.

Zaracho, que participou de dois treinamentos ao longo da semana, entra no lugar de Bernard. O meia Scarpa e o zagueiro Bataglia não foram relacionados para partida, e Rubens e Fuchs assumem as posições.

continua após a publicidade

Já os convocados para a Data-Fifa - Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Eduardo Vargas (Chile) -, que atuaram na última terça-feira (19), sequer foram relacionados para o jogo.

O Atlético-MG vai a campo com: Everson; Saravia, Fuchs, Lyanco e Mariano; Otávio, Fausto Vera, Zaracho e Rubens; Paulinho e Deyverson.

Jogadores do Atlético-MG comemorando o gol (Foto: Celso Pupo / Alamy Stock Photo)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte