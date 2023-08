O Felipão conheceu na noite desta quarta-feira (2) sua quinta derrota em nove jogos à frente do Atlético-MG - a segunda consecutiva no Mineirão. A paciência dos torcedores com o treinador, que ainda não venceu sob o comando da equipe alvinegra, acabou junto com a partida contra o Palmeiras, pela Libertadores da América.