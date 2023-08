Apesar da melhora no segundo tempo, o Atlético-MG foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 na noite desta quarta-feira no Mineirão, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2023. Raphael Veiga marcou o único gol da partida, que deu a vantagem para o Verdão no agregado.