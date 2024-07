Internautas pedem expulsão de jogador do Flamengo após cotovelada

Gerson não foi punido pela arbitragem. (Reprodução/Premiere)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 16:37 • Rio de Janeiro

Um lance chamou a atenção de internautas logo no início do jogo entre Flamengo e Criciúma, pela 18ª rodada do Brasileirão: com menos de cinco minutos de jogo, Gerson disputou uma bola pelo alto com Miguel Trauco, defensor do Tigre, e acabou batendo com o braço na região do supercílio do peruano.

Ex-Flamengo, Trauco precisou estancar o sangramento com o uso de uma touca de natação. O árbitro da partida entendeu que o lance não foi intencional, apesar de ter gerado discussões nas redes sociais. Muitos torcedores acreditam que o capitão do Fla merecia a expulsão.

Confira o lance e as reações na web.

Flamengo x Criciúma: torcedores pedem expulsão de Gerson

