Torcedores pedem demissão de Carille do Santos: ‘voltaremos a sorrir’

Fábio Carille, técnico do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 21:18 • Santos (SP)

Mesmo com a vitória do Santos sobre o Vila Nova por 3 a 0 neste sábado (2), na Vila Viva Sorte, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Fábio Carille recebeu críticas de parte da torcida nas redes sociais.

+ Perto de conquistar o acesso com o Santos, Carille fala sobre críticas: ‘Houve erros’

Após o confronto, diversas postagens pediam a saída do treinador, que admitiu ainda não ter pensado sobre sua permanência para a próxima temporada. Para Carille, é "momento de viver a Série B", já que o clube ainda não carimbou sua vaga na elite do futebol brasileiro.

- Não parei para pensar, para analisar. Pensar nas contratações e chegadas. Focado aqui o dia inteiro. Chegando e indo embora a noite só. Vivendo a Série B, nossa Copa do Mundo. Não sei se precisa de tantas mudanças - disse Carille.

A postura do treinador é alvo de críticas por parte da torcida santista, que deseja um novo nome à frente do comando técnico do clube. Confira alguns comentários:

O que o Santos precisa para voltar à Série A

Com o resultado, a equipe comandada por Fábio Carille abriu 11 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado, Ceará, que ainda enfrenta o Avaí na rodada. Caso a equipe nordestina tropece na Arena Castelão, o Peixe garante o acesso à primeira divisão.

Carille foi criticado por parte da torcida do Santos após a vitória sobre o Vila Nova (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos