- A sensação que eu tenho é que essa diretoria do Flamengo não está nem aí para o torcedor. Na verdade, ela percebeu já que, ainda mais com as conquistas dos últimos anos, ela tem um número considerável de rubro-negros com grana para encher o Maracanã independente do preço que eles colocam. E aí eles estão pouco se lixando para aquele torcedor da geral, ou o cara que vai na arquibancada mesmo, que tinha o dinheiro contado, ia comer um genial e uma coca-cola durante o jogo e voltar para casa, esse foi expulso do estádio. Nessa final da Copa do Brasil, o que mais vamos ver é gente com celular tirando selfie, acendendo o celular para fazer aquele efeito bonito, o famoso torcedor gourmet, é o torcedor gourmet que vai encher as arquibancadas do Maracanã, acho um erro brutal - afirmou o jornalista.