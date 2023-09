Com o desejo mútuo das partes, há um otimismo muito grande em relação ao novo contrato de Bruno Henrique. No entanto, cabe destacar que, com contrato válido até o fim deste ano, o atacante já pode assinar pré-contrato com qualquer clube. Além do Olympiacos, outros times sondaram a situação do camisa 27 do Flamengo, como o Grêmio.