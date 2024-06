Torcedores fazem pedido a Luis Roberto após atuação do narrador em Brasil x Costa Rica

Luis Roberto comandou o jogo entre Brasil e Costa Rica, pela Copa América (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil ficou só no empate com a Costa Rica em jogo de estreia na Copa América, na última segunda-feira (24). E um dos nomes mais comentados nas redes sociais foi o do narrador Luis Roberto, da Globo. Torcedores fizeram um pedido ao locutor e o compararam com Galvão Bueno.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Narrador dos jogos da Seleção Brasileira por décadas na Globo, Galvão Bueno era bastante crítico quando a equipe tropeçava. Desde a saída do locutor de 73 anos da emissora, Luis Roberto assumiu o posto de principal voz esportiva na empresa e comanda as partidas do Brasil.

Veja os comentários nas redes sociais: