Hugo Souza foi o destaque do Corinthians na primeira etapa (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 22:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Corinthians visita o Botafogo no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o gol de Luiz Henrique, o destaque do primeiro tempo foi o goleiro Hugo Souza, que protagonizou inúmeras defesas, evitando que a vantagem no placar fosse maior para o Glorioso.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Não demorou muito para que a torcida corintiana fizesse barulho nas redes sociais. Confira o que os torcedores corintianos falaram sobre o Hugo Souza no Bluesky:

Comentários

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Corinthians

26ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: sábado, 14 de setembro de 2024, às 21h;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere;

Hugo Souza evitou que o Botafogo ampliasse a vantagem no placar (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

⚽ ESCALAÇÕES:

Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)

John, Vitinho, Bastos, Barboza e Marçal; Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus.

Corinthians (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Caetano, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheuzinho; Matheus Bidu; José Martínez, Raniele e Rodrigo Garro; Talles Magno e Romero.