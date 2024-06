Torcedores elegem melhor jogador da história da seleção italiana

Seleção italiana de futebol masculino (Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 16:12 • Rio de Janeiro

Durante a Eurocopa, um torcedor fez uma dinâmica para as suas redes sociais, questionando outros italianos sobre quem seria, na opinião deles, o melhor jogador da história da seleção italiana.

Na opinião do público, com 28 votos, o melhor jogador que já vestiu a camisa da itália foi Roberto Baggio, meia-atacante eleito melhor jogador do mundo em 1993.

Torcedores elegeram Roberto Baggio o melhor jogador da seleção italiana (Foto: Divulgação)

Seguido de Baggio vieram: Francesco Totti com oito votos, Del Pierro com sete votos, Andrea Pirlo, Paolo Maldini e Gianluigi Buffon com cinco votos, o zagueiro Canavarro com quatro votos, Franco Baresi e Paolo Rossi com dois votos, e Giorgio Chiellini, Gennaro Gattuso e Filippo Inzaghi foram lembrados uma vez.

