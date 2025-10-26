Caio Ribeiro aponta culpado por gol em Botafogo x Santos: 'Não pode'

O Botafogo abriu o placar logo no início do jogo contra o Santos, deste domingo (26), no Nilton Santos, pela 30ª rodada do Brasileirão. O cronômetro marcava 20 segundo, quando Joaquín Correa abriu o placar. Durante a transmissão da partida, pela Globo, o ex-jogador Caio Ribeiro analisou o lance e apontou o culpado.

Para ele, o Glorioso teve mérito em conseguir construir uma jogada do gol logo no início do confronto. Por outro lado, Caio Ribeiro chamou atenção do time do Santos, principalmente do zagueiro Adonis Frías.

- Coletivamente foi muito bem construída a jogada. A começar pela qualidade do Danilo, que abriu o campo e fez a bola chegar na esquerda para o passe do Cris, que teve a infiltração do Correa. Esse é o lado positivo do gol - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- O negativo, é que o Santos, com uma proposta defensiva, tendo três zagueiros, não pode com vinte segundos de jogo tomar uma bola nas costas, como o Frías tomou. Tem que ter a cobertura, o Brazão um pouco mais adiantado. Porque agora, mudou completamente o motivacional da partida. O Botafogo tem confiança e o Santos não - concluiu.