Torcedores do Vasco se empolgam com gol de Lucas Piton: ‘Estátua em São Januário’

Lucas Piton foi exaltado por torcedores do Vasco pelo gol na Copa do Brasil contra o Atlético-GO (Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 06/08/2024 - 22:55 • Rio de Janeiro (RJ)

No confronto decisivo por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil entre Vasco e Atlético-GO, Lucas Piton abriu o placar para o Cruz-Maltino. Com isso, o lateral-esquerdo chegou a três gols marcados na competição.

Nas redes sociais, o jogador foi alvo de muitos elogios por conta de seu papel decisivo no torneio mata-mata. Diversos torcedores se empolgaram com o desempenho do atleta na temporada e teve até quem pediu uma estátua para o camisa seis.

Confira as reações na web: