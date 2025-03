O Santos saiu na frente no duelo contra o Vasco, em São Januário, pela 1 rodada do Brasileirão. Com uma falha na saída de bola, do meia Paulinho Paula, o atacante Tiquinho Soares recuperou a bola e serviu Barreal, que só tirou do Leo Jardim. Após a falha, o jogador vascaíno foi alvo de críticas dos torcedores do Gigante da Colina.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Confira os comentários feitos pelos vascaínos na rede social X (antigo Twitter), sobre a falha de Paulinho Paula, no gol do Santos: