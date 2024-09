Torcedores do Vasco detonam escolha de Rafael Paiva em jogo contra o Vitória: ‘Horrível’

Rafael Paiva, treinador do Vasco. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 19:31 • Salvador (BA)

O Vasco enfrentou dificuldades na marcação no primeiro tempo contra o Vitória, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante disso, a escolha do treinador Rafael Paiva em escalar quatro atacantes e colocar Dimitri Payet no banco foi muito criticada nas redes sociais: os torcedores acreditavam que era necessário povoar o meio de campo para evitar chegadas do time baiano.

Ao final do primeiro tempo, os torcedores não pouparam críticas à escolha do treinador, que vem comandando a arrancada na temporada do Gigante da Colina. Confira!

Torcedores do Vasco detonam escolhas de Paiva