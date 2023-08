Com dores no tornozelo, Lucas Beraldo deixou os gramados do estádio Casa Blanca, em Quito, ainda no primeiro tempo da derrota do São Paulo para a LDU pelas quartas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta (24). A possível lesão do zagueiro, tido como uma das principais peças do sistema defensivo de Dorival Júnior, foi bastante lamentada por torcedores nas redes sociais.