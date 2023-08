Se o São Paulo volta vivo do Equador para decidir seu futuro na Copa Sul-Americana no Morumbi, um nome foi essencial: Lucas Moura. Autor do único gol do Tricolor, em seu retorno ao campeonato que o colocou na histórica do time, evitou um cenário pior. Em um jogo muito 'sofrido' da equipe de Dorival Júnior, o placar do jogo de ida das quartas de final do continental terminou em uma derrota por 2 a 1. Veja as atuações individuais dos jogadores!