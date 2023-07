- Gente que loucura é essa? Por conta de uma simples carona, que pegaram um trechinho do vídeo que aparece só nós dois andando, mas todos nossos amigos estavam atrás, saímos todos juntos da festa. Eu só peguei uma carona com o Pedro e com outro amigo nosso. Foi uma carona e vocês estão criando uma situação que não existe. Eu não fiquei com ninguém, não aconteceu nada. Pelo amor Deus, respeitem a mulher dele, a família dele. A internet não dá mais, vocês pegam um negócio e fazem um caos, afirmam coisas que não existe - explicou Larissa.