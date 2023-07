Um dos principais jogadores do Real Madrid aproveitou as férias do verão europeu para curtir a lua de mel com sua esposa. Thibaut Courtois e Mishel Gerzig,escolheram a ilha de Bora Bora, localizada na Polinésia Francesa, para celebrar o casamento. Courtois e Mishel Gerzig começaram a namorar em 2021 e se casaram no início de julho em Cannes, na França, logo após o fim da temporada 2022/23 do futebol europeu.