Sport e Palmeiras se enfrentam neste domingo (6) em partida válida pela 2ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir de 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), com transmissão da Record (TV aberta), da CazéTV (YouTube) do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere

Na primeira rodada, o Palmeiras ficou no 0 a 0 contra o Botafogo no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Murilo, Estêvão, e Mayke foram amarelados na partida. O mesmo cenário aconteceu com o Sport, que empatou sem gols com o São Paulo na estreia do Brasileirão, no Morumbis, na capital paulista. Pelo Leão, Lucas Lima foi o único adverttido em campo.

Tudo sobre o jogo entre Sport e Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Sport x Palmeiras

2ª rodada — Brasileirão

📆 Data e horário: domingo, 6 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE);

👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), da CazéTV (YouTube) do Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

📺 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ Sport (Técnico: Pepa)

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico, Igor Cariús; Christian Rivera, Sérgio Oliveira, Lucas Lima; Lenny Lobato, Chrystian Barletta, Pablo.

❌ Desfalques: Dalbert (lesão na panturrilha) e Rodrigo Atencio (fratura no dedo do pé esquerdo).

🟢⚪ Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez (Micael), Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos, Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres, Vitor Roque.

❓ Dúvida: Raphael Veiga.

