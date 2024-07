Torcedores do Inter criticam jogador após gol do Botafogo: ‘Assustador de assistir’

Júnior Santos e Rômulo durante Botafogo x Inter (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 19:43 • Rio de Janeiro (RJ)

O Internacional precisou enfrentar não somente o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, neste sábado (20), mas também uma série de desfalques. Rômulo, meio-campista escalado por Roger Machado, foi alvo de críticas nas redes sociais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Isso porque a atuação do jogador tem deixado a desejar. No primeiro tempo, quase entregou para o Botafogo, se não fosse pelo zagueiro Gabriel Mercado. Já no gol marcado por Luiz Henrique, a bola chega a passar pelo jogador, que não consegue cortar e deixa para o adversário chutar.

Confira alguns comentários de torcedores do Inter na web após o gol do Botafogo:

Se não fosse apenas por isso, Rômulo também foi alvo de críticas no último jogo do Internacional. Diante do Rosario Central, na última terça-feira (16), foi através de uma bola perdida pelo meio-campista que Campaz, ex-Grêmio, abriu o placar e marcou o único gol da partida.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Júnior Santos e Rômulo durante Botafogo x Inter (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Internacional

18ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: 20 de julho de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos (RJ);

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG).

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Danilo Barbosa e Tche Tche; Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos e Igor Jesus.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Renê; Rômulo, Bruno Gomes e Bruno Henrique; Wesley, Alario e Borré.