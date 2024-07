Grêmio tem gol anulado contra o Juventude (Foto: Porthus Junior)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 17:23 • Caxias do Sul (RS)

Durante o confronto entre Juventude e Grêmio, no Alfredo Jaconi, pela 15 rodada do Campeonato Brasileiro, torcedores se manifestaram na web, contra a anulação do gol do Imortal.

A principal reclamação foi em relação ao posicionamento das linhas do VAR. Em um primeiro momento, o árbitro de vídeo traçou as linhas no Edenílson e no defensor do Juventude, e a imagem mostrou que a posição era regular. Porém, as linhas foram reajustadas e a imagem final mostrou o impedimento do atleta do Imortal.

Confira as reações dos torcedores do Grêmio sobre a marcação do impedimento

✅ FICHA TÉCNICA

Juventude x Grêmio

Brasileirão - 15ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 7 de julho de 2024, às 16h

📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

⚽ ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE (Técnico: Roger Machado)

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, L. Freitas e Alan Ruschel; Kaíque, Jádson, Jean Carlos e Erik; Lucas Barbosa e Gilberto.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Rafael; João Pedro, Geromel, Gustavo Martins, Reinaldo; Dodi, Villasanti, G. Nunes, Cristaldo; Pavon, Edenílson.