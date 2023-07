Na vitória de 1 a 0 do Fluminense sobre o Santos no Maracanã neste sábado (29), um lance em específico chamou a atenção. Dodô, jogador do Santos, deu uma entrada na canela de Yony González, fazendo com que o colombiano fosse substituído com muitas dores. Na internet, torcedores do clube carioca reclamaram da arbitragem e ainda dizem que o VAR não funciona no Brasil.