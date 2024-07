Torcedores do Fluminense na web culpam Diniz após gol do Fortaleza: ‘Herança maldita’

Copiar Link

O gol do Fortaleza que abriu o placar sobre o Fluminense neste domingo (7), na Arena Castelão, repercurtiu entre os torcedores do clube carioca, que apontaram o ex-treinador Fernando Diniz como responsável. Lucero balançou as redes de cabeça após cobrança de escanteio, aos 11 minutos do segundo tempo.

Na web, internautas se revoltaram com a marcação da defesa tricolor no lance. Segundo muitos, a atuação precária nas bolas aéreas é resquício da época em que Diniz comandava o Flu. Além disso, jogadores utilizados com o ex-técnico do clube foram criticados, como o zagueiro Thiago Santos.

Mesmo não sendo mais técnico do Fluminense, Fernando Diniz é apontado por torcedores como culpado pelo gol do Fortaleza neste domingo (7) Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Comandado por Mano Menezes, o Fluminense entrou em campo diante do Fortaleza com: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Guga; Martinelli, Alexsander e Gans; Marquinhos, John Kennedy e Keno.

O Fluminense foi derrotado por 1 a 0 diante do Fortaleza neste domingo (7), na Arena Castelão, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Leão do Pici chega aos 23 pontos e ocupa a sétima colocação; já o Tricolor segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas sete pontos somados.