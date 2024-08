Torcedores do Fluminense detonam titular na Copa do Brasil: ‘Como virou profissional?’

Martinelli é alvo de muitas críticas por conta de atuação ruim em Fluminense x Juventude (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 22:12 • Rio de Janeiro (RJ)

No confronto entre Fluminense e Juventude pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Martinelli foi vaiado no Maracanã por grande parte do público presente. O meia irritou os fãs no início de jogo em um erro de saída de bola próximo da área de Fábio.

Nas redes sociais, o atleta também foi muito criticado por conta de uma atuação irregular e abaixo do que o Tricolor precisa para reverter a situação e conquistar uma classificação no torneio.

Confira as reações na web: