Torcedores do Flamengo reclamam de terceiro uniforme preto na Libertadores: ‘Maldição’

Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 09:02 • Rio de Janeiro (RJ)

A atuação ruim do Flamengo na derrota diante do Bolívar, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, não foi o único fator que incomodou os torcedores durante a partida. Via redes sociais, rubro-negros reclamaram do uso do terceiro uniforme, predominantemente preto, no jogo desta quarta-feira (24).

Além da brincadeira com uma suposta "maldição" das camisas três do clube, a combinação com os shorts brancos não agradou os torcedores do Flamengo na web. Confira abaixo algumas das principais postagens de flamenguistas sobre o terceiro uniforme preto utilizado na Libertadores.

