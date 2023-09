Após a repercussão do vídeo em que Marcos Braz é visto trocando agressões com torcedor dentro de um shopping no Rio de Janeiro, rubro-negros protestaram nas redes sociais contra a continuidade do dirigente no cargo de vice-presidente de futebol. O VP, que já era alvo recorrente de manifestações, se tornou inclusive um dos assuntos mais citados no 'X' - antigo Twitter - na tarde desta quarta-feira (19).