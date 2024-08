Torcedores do Flamengo detonam titular: ‘Fase assustadora, tenebrosa e horripilante’

Allan foi muito criticado por torcedores do Flamengo por conta de erro contra Bragantino (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 21:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Na partida entre Flamengo e RB Bragantino, o Massa Bruta chegou ao empate no segundo tempo por conta de uma bobeada da defesa do Rubro-Negro. Allan deu uma assistência para Douglas Mendes, que balançou as redes de Rossi.

Nas redes sociais, os torcedores não perdoaram o camisa 21 e o colocavam como vilão do confronto até o Flamengo retomar a liderança do marcador devido a um gol contra de Raul. No entanto, o volante ficou marcado negativamente devido ao erro no lance.

Confira as reações na web: