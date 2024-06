Torcedores do Flamengo detonam Léo Pereira após gol do Juventude: ‘Infantil’

Léo Pereira cometeu falta que originou gol do Juventude sobre o Flamengo na etapa inicial (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 20:40 • Rio de Janeiro (RJ)

No duelo entre Juventude e Flamengo, o Rubro-Negro abriu o placar com Pedro, mas a equipe de Caxias do Sul empatou com Lucas Barbosa aproveitando cobrança de falta e desviando de cabeça. O gol dos gaúchos gerou revolta dos torcedores do clube carioca.

O lance foi originado por conta de uma falta de Léo Pereira próxima a área da meta defendida por Rossi. Nas redes sociais, os fãs não perdoaram o zagueiro do time comandado por Tite, que foi alvo de muitas críticas.

Confira as reações na web: