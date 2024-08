Torcedores do Cruzeiro criticam árbitro em lance de Matheus Pereira: ‘Apanha e leva cartão’

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 22:19 • Buenos Aires (ARG)

O clima esquentou entre Matheus Pereira e Pol Fernández, durante o confronto entre Cruzeiro e Boca Juniors, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores, na La Bomboneira. Antes dos 20 minutos da primeira etapa, o meia argentino desferiu alguns tapas no rosto do craque cruzeirense, que foi ao chão logo em seguida.

Mesmo com toda a confusão gerada, após a agressão do jogador do Boca, o VAR não chamou o árbitro Jesús Valenzuela para analisar o lance. Por fim, o juiz advertiu Matheus Pereira e Pol Fernández, com o cartão amarelo.

Tal atitude do árbitro gerou muita indignação da torcida do Cruzeiro nas redes sociais. Veja alguns comentários dos cruzeirenses no X:

Bocas Juniors x Cruzeiro, em La Bombonera, em Buenos Aires (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

✅ FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS (ARG) X CRUZEIRO

OITAVAS DE FINAL - COPA SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 15 de agosto de 2024, às 21h30 (hora de Brasília);

📍 Local: Estádio Alberto José Armando (La Bombonera), em Buenos Aires (Argentina);

📺 Onde assistir: Paramount+ (serviço de streaming);

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN);

🖥️ VAR: Juan Ernesto Soto (VEN).

⚽ ESCALAÇÕES:

BOCA JUNIORS (Técnico: Diego Martínez)

Romero; Advíncula, Lema, Medel e Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Saralegui e Kevin Zenón; Cavani e Miguel Merentiel.

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Walace, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Arthur Gomes.