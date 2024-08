Torcedores do Botafogo não perdoam defensor após gol do Atlético-GO: ‘Não faz uma pra Deus ver’

Momento do gol de Joel Campbell, que empatou o jogo para o Atlético-GO. (Foto: Reprodução/Premiere)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 20:57 • Goiânia (GO)

Parte da torcida do Botafogo perdeu a paciência com um dos defensores do time após o gol de empate do Atlético-GO, marcado por Joel Campbell. O goleiro John, que não conseguiu defender a cobrança do costarriquenho, foi alvo de críticas. Confira!

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Torcedores criticam defensor do Botafogo

Artur Jorge, treinador do Botafogo. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)