Torcedores do Botafogo exaltam Artur Jorge pela vitória sobre o Flamengo: ‘Dedo fenomenal’

Artur Jorge, técnico do Botafogo, é exaltado pela torcida (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 14:30 • Rio de Janeiro (RJ)

A torcida do Botafogo foi à loucura com a vitória sobre o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. No X (antigo Twitter), botafoguenses exaltam o técnico Artur Jorge, no cargo há menos de um mês, e dizem que a nova fase do Alvinegro tem o dedo do treinador português. Veja alguns comentários:

